유기농 영·유아식 브랜드 힙, 18일부터 코엑스 코베 베이비페어 참가

힙(HiPP) 전제품 단독 특가 구매 및 사은품 증정 등 현장 방문객들을 위한 다채로운 이벤트 진행

120년 역사의 글로벌 유기농 영·유아식 브랜드 힙(HiPP)이 서울 코엑스에서 열리는 코베 베이비페어에 오는 18일부터 21일까지 참가해 국내 예비맘과 육아맘들을 위한 다양한 제품과 현장 이벤트를 선보인다고 밝혔다.

힙은 1899년 독일에서 시작된 ‘유기농 영·유아식품 부문 세계판매 1위’ 브랜드다. 국내에는 ‘힙 콤비오틱 유기농’ 분유를 비롯하여 유기농 과일 이유식 ‘힙 히피스’ 및 ‘힙 유기농 과일 이유식’, 스킨케어 ‘힙 베이비샌프트’, 무료 멤버십 프로그램 ‘힙 베이비클럽’ 등을 선보이며 소비자들의 높은 신뢰를 얻고 있다.

최근에는 성장기용 조제식으로 리뉴얼된 ‘힙 콤비오틱 유기농 3단계 더뉴’를 새롭게 선보이고 모델 겸 방송인으로 활발하게 활동 중인 이현이를 모델로 선정, 첫 TV 광고를 공개해 또 한 번 국내 예비맘과 육아맘들의 이목을 집중시킨 바 있다.

코베 베이비페어 힙 부스에서는 ‘힙 콤비오틱 유기농 3단계 더뉴’를 비롯한 힙의 다양한 제품을 한눈에 살펴볼 수 있다. 현장 방문객들에게는 ‘선착순 할인 쿠폰’ 및 ‘힙 전제품 단독 특가 구매’ 혜택이 제공되며, △힙 코베 참가 소문내기 △힙코리아 카카오톡 채널 추가 △힙 전문가 무료 상담 등 다채로운 이벤트에 참여하면 ‘사은품 증정’의 기회까지 만나볼 수 있다.

업체 관계자는 “최근 새롭게 선보인 ‘힙 콤비오틱 유기농 3단계 더뉴’ 제품을 포함해 올 한해에도 힙의 다양한 제품들이 국내 소비자들에게 큰 사랑을 받았다”며, “이번 코베 베이비페어에서 풍성한 혜택과 이벤트를 통해 국내 예비맘과 육아맘들의 성원에 보답하고, 힙 전문가 무료 상담 등의 프로그램을 통해 평소 힙 제품에 대해 궁금했던 부분들을 해소해 드릴 수 있는 유익한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr