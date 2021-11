[아시아경제 김대현 기자] 정연국 전 청와대 대변인(60)이 소방관을 폭행한 혐의로 재판을 받게 됐다. 정 전 대변인은 박근혜 정부 마지막 청와대 대변인을 지낸 인물이다.

11일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사3부(부장검사 서정식)는 지난달 20일 정 전 대변인을 소방기본법 위반 혐의로 불구속기소 했다.

정 전 대변인은 지난 2월 술에 취한 상태로 서울 서초소방서 소속 소방관의 뺨을 때린 혐의를 받는다.

정 전 대변인은 MBC 기자 출신으로 런던 특파원, 사회2부장, 선거방송 기획단장, 취재센터장 등을 거쳤다. 그는 시사 프로그램 '100분 토론'을 진행하던 중인 2015년 10월 청와대 대변인에 임명됐다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr