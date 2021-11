'순창고추장·이천쌀' 등 지리적표시제…100개소 중 9개소 '미흡'

농관원, 9~10월 일제점검 결과 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 원산지의 신뢰를 높이기 위해 도입한 지리적표시제 등록단체 100개소 중 9개소가 제도를 제대로 시행하지 않고 있는 것으로 나타났다고 11일 밝혔다.

이날 국립농산물품질관리원은 지난 9~10월 등록단체 100개소를 점검한 결과 9개소가 운영이 미픕한 것으로 평가됐다고 알렸다. 등록단체 운영현황, 품질관리 체계, 지리적표시품 생산·출하 현황 등을 점검했다. 미흡단체 9개소 중 7개소는 지리적표시품 출하실적이 없었고 회원 농가 관리 및 교육 미흡 등 단체 운영이 부실한 것으로 나타났다. 40개소는 우수, 51개소는 보통으로 평가됐다. 특히 해남고구마, 순창전통고추장, 이천쌀 등 40개소는 지역의 역사성과 문화성을 유지하면서도 철저한 품질 관리, 지역 원료 농산물 사용, 제조방식 차별화 등을 해내 높은 평가를 받았다.

농관원은 우수단체 판로 지원, 연 1회 등록단체 점검 정례화, 지방자치단체와 전문가 의견 수렴 등을 해 제도 개선을 해나갈 방침이다. 이주명 농관원 원장은 "지리적표시품은 단순히 원산지 수준을 넘어 지역성과 역사성, 문화성과 우수한 품질을 갖춘 지역 특산품"이라며 "표시제를 활성화해 지역 특산품이 지속 발전할 수 있도록 등록단체 관리를 강화하고, 제도보완을 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

지리적표시 등록 정보는 농관원 홈페이지에서 확인하면 된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr