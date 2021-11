[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주교도소 재소자 1명이 코로나19 백신 접종 이틀 만에 숨진 채 발견됐다.

11일 광주광역시 방역당국에 따르면 전날 오전 6시50분께 광주교도소에서 20대 재소자 A씨가 숨진 채 발견됐다.

방역당국 관계자는 "기상 시간에 일어나지 않아 확인해 보니 이미 숨진 뒤였다"고 말했다.

A씨는 교도소 자체 의원에서 지난 10월 5일 모더나 1차, 지난 11월 8일 모더나 2차 백신을 접종을 완료한 것으로 확인됐다.

평소 특별한 지병도 없었으며, 접종 완료 후 고열이나 근육통 등 이상 반응도 없었던 것으로 알려졌다.

방역 당국은 사망자의 부검 결과를 토대로 이상반응, 기초조사를 진행해 백신 부작용와 인과성 여부를 파악한 뒤 질병관리 청에 의뢰할 방침이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr