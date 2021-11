미·중 기후공동선언 채택한 날...시진핑 "지정학적 소그룹 미래없다"(종합)

정상회담 앞두고 美中 '온탕냉탕'

기후변화 대응 깜짝 공동 선언

메탄가스 감소 함께 노력하기로

시진핑, 안보 동맹엔 견제 발언

[아시아경제 베이징=조영신 특파원, 박병희 기자, 조현의 기자] 미ㆍ중 정상회담을 앞두고 미국과 중국이 기후변화 대응에 관한 공동 선언문을 깜짝 발표했다. 시진핑 국가 주석은 대중 안보 동맹체인 대중 안보 동맹인 오커스(AUKUS)를 견제하는 발언을 했다. 기후변화 등 특정 분야에서는 협력하겠지만 안보 분야에선 한치도 양보할 수 없다는 중국의 외교 전략이 극명하게 드러났다는 평가다.

10일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 셰전화 중국 기후특사는 이날 오후 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)가 열리고 있는 영국 글래스고에서 기자회견을 하고 "미·중 두 나라의 공동 노력으로 오늘 오후에 공동 선언 합의에 도달했다"고 밝혔다. 셰 특사는 "두 나라는 모두 파리협정과 현재 노력 사이에 간극이 있음을 인식하기에 기후 대응을 공동으로 강화하기로 했다"고 말했다.

셰 특사에 이어 기자회견에 나선 존 케리 미국 대통령 기후특사도 기후 위기에서 양국이 공통점이 있다며 기후에 관해서는 협력만이 유일한 길이라고 말했다.

미국과 중국은 지난 4월18일에도 기후변화 대응에 협력한다는 내용의 공동성명을 발표했다. 당시에도 케리 특사와 셰 특사가 중국 상하이에서 비공개 회담을 한 뒤 발표됐다. 하지만 4월 공동성명이 무색할 정도로 이후 양 국은 기후변화 대응에서 협력하는 모습을 보여주지 못 했다. COP26에 시진핑 중국 국가 주석은 참석하지 않았고 바이든 대통령은 이를 연일 비판하기도 했다.

이날 공동 성명에서 양국은 메탄 배출량을 줄이기 위해 함께 노력하기로 했다. 중국은 내년까지 포괄적이고 야심찬 계획을 만들기로 약속했다고 강조했다.

7개월 만에 반복된 공동성명이 구체적인 성과를 맺을 수 있을지 결국 다음주 예정된 바이든 대통령과 시진핑 주석의 화상 정상회의가 관건이 될 것으로 보인다. 바이든 대통령 취임 뒤 첫 양국 정상회담인만큼 양국이 성과물을 보여주려는 의지는 클 것으로 보인다. 기후변화 대응은 양 국이 협력하기 가장 쉬운 분야로 꼽힌다. 미 정치매체 폴리티코는 15일 저녁에 정상회담이 열릴 예정이라고 보도했다.

양국이 기후변화에 대해 손을 잡는 모습이지만 그밖의 분야에선 여전히 대립각을 세우고 있다. 시진핑 주석은 11일 열린 제28차 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 회의 기조연설에서 "아ㆍ태 지역은 냉전 시대의 대립과 분열로 다시 빠져들 수도 없고, 빠져 들어서도 안 된다"면서 미국을 견제했다. 시 주석은 이어 일부 국가들이 이념적으로 선을 긋고 '지정학적 소그룹(오커스 등 미국 중심 동맹체를 지칭)'에 참여하는 것은 미래가 없다"고 지적했다.

이같은 발언은 중국의 경제적, 군사적 영향력을 축소하기 위해 인도, 일본, 호주와 안보 회의체 쿼드(QUAD)를 형성하고 역내 동맹국들과 협력을 강화에 나선 미국의 대중 견제 움직임을 겨냥한 것이라는 분석이다. 양안 관계의 긴장감이 고조되는 가운데 블룸버그통신 등 미 언론은 해당 발언이 나온 배경에 대해 미국 상·하원 의원들이 지난 9일 대만을 깜짝 방문한 점도 영향을 미쳤다고 봤다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr박병희 기자 nut@asiae.co.kr조현의 기자 honey@asiae.co.kr