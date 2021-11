'전 국민 지원금?' KDI도 우려…"피해계층 선별 지원해야"

2021 KDI 하반기 경제전망

[세종=아시아경제 손선희 기자] 내년 3월 대통령 선거를 앞두고 여당인 더불어민주당이 전 국민을 대상으로 하는 현금성 '방역지원금' 지급을 추진하는데 대해 국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)도 우려를 표했다.

11일 KDI는 '2021 하반기 경제전망'을 발표하면서 재정정책과 관련해 "최근 신속한 백신 보급이 이뤄지고 방역조치도 완화되고 있는 상황임을 고려할 때 내년도 재정정책은 경기부양보다는 피해 계층에 대한 '선별적 지원'과 경제구조 전환 등에 집중하는 것이 바람직하다"고 제언했다.

이재명 민주당 대선 후보가 주장해 당 차원에서 추진하겠다고 밝힌 보편적 '전 국민 지원금'이 현재의 경기회복 국면에서는 바람직하지 않다고 지적한 것이다.

정규철 KDI 경제전망실장은 브리핑에서 '재난지원금이 긍정적 영향보다 부정적 영향이 큰 것인가'란 질문에 "(정치권) 의견에 대해 직접적으로 평가하기는 쉽지 않은 것 같다"면서도 "지금 경기회복이 진행되고 있고, 전반적인 지원보다는 재정정책의 효과성을 높이고 재정 건전성 강화에 대한 신뢰성을 쌓기 위해 취약계층에 선별해서 지원하는 것이 바람직하다고 생각하고 있다"고 답했다.

전 국민 재난지원금이 내년 경기부양에 미칠 효과도 그리 크지 않을 것으로 전망했다. 정 실장은 "재난지원금 등이 그동안 사례를 봤을 때 크지는 않지만 그래도 경기부양 효과가 있었고, 조금은 상승요인으로 작용할 수는 있을 것 같다"면서도 "이전 지출 특성 자체가 경기부양 효과가 그렇게 크지는 않다"고 말했다.

KDI는 이날 브리핑에서 내년 재정상황에 대해 "재정적자의 규모는 금년에 비해서는 소폭 축소될 예정이지만 여전히 높은 수준의 재정적자를 감수하는 것으로 계획돼 있다"며 "중장기적으로 구조적 재정 수요에 대응하기 위해 국가채무의 가파른 증가세를 적극적으로 통제할 필요가 있다"고 제언했다.

허진욱 KDI 경제전망총괄 "최근 정부가 경기회복 가능성을 반영해 재정수입의 예측치를 상향 조정하면서 중기 재정계획상으로 재정적자와 국가채무의 증가세는 소폭 하향 조정됐다"면서도 "그럼에도 불구하고 여전히 총지출과 총수입의 격차가 큰 폭으로 유지되고 있어서 가파른 국가채무의 상승세는 앞으로도 지속될 전망"이라고 내다봤다. 그러면서 "재정건전성 관리 방안을 제시함으로써 정부의 지속 가능한 재정 운용에 대한 신뢰를 강화할 필요가 있다"고 강조했다.

