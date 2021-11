상주에 상이 쏟아졌다! 제26회 농업인의 날, 경북 상주시 7개 부문 수상

농정평가 우수·정부포상 3점·경북 농어업인대상 2점·경북명장 수상

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시 ‘들녁’에 함박눈처럼 상이 쏟아졌다.

상주시는 지난 10일 ‘제26회 농업인의 날’ 기념식에서 시·군 농정평가 우수상 수상, 정부포상 3점, 경북 농어업인대상 2개 부문과 경북농업명장 등 총 7개 상을 쓸어담았다.

경북 시·군 농정평가는 도내 23개 시군을 대상으로 유통과 농축산정책, 친환경농업, 예산확보와 사업추진 실적, 시책 발굴 등 농정업무 전반에 걸쳐 실적을 점검하는 농업 정책이다.

상주시는 지난해 시·군 농정평가 최우수상 수상에 이어 올해도 우수상을 거머쥐었다.

정부포상은 산업포장 부문에 참배 수출단지 이정원 회장, 대통령 표창에 한국상묘협회 배명렬 회장, 국무총리 표창에 전국한우협회 상주시지부 손우빈 공성분회장이 각각 받았다.

경북도지사 표창에는 경북농업명장으로 이용만 씨가 선정됐고, 경상북도 농어업인대상 전체 대상에 추성엽 씨, 채소 특작 부문에 오홍섭 씨가 수상했다.

강영석 상주시장은 “코로나19 여파에도 힘과 지혜를 모아 슬기롭게 대처한 농업인들이 자랑스럽다”며 “수상자들이 뛰어난 능력을 농가에 전파해 상주의 농업이 발전하고 농촌에 활기가 넘치도록 선도적 역할을 해 달라”고 말했다.

