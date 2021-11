'첫 8조 원대 진입'‥ 강원도, 2022년도 예산안 8조 4361억 원 편성

올해보다 6304억 원↑‥ 코로나19 극복

경제 활성화·미래 전략산업 육성 중점 투자



[아시아경제 라영철 기자] 강원도의 본 예산이 처음으로 8조 원대에 진입했다.

강원도는 "2022년도 애초 예산안을 올해(7조 8057억 원)보다 6304억 원이 증가한 8조 4361억 원으로 편성해 도의회에 제출했다"고 11일 밝혔다.

회계별 증감 사유로는 일반회계에서 국고보조사업 1394억 원, 자체 연례반복사업 2174억 원, 인건비 1.4% 인상, 시·군 조정교부금 등 경상 예산이 1064억 원 증가했다.

특별회계는 신설 지역균형발전 40억 원, 의료급여 218억 원, 학교용지 △452억 원, 지역자원시설세 △19억 원, 소방특별회계 △71억 원 편성했다.

기금은 예탁금 규모 증가에 따른 통합재정안정화 기금 101억 원, 중소기업 육성기금 74억 원, 강원도 청사 건립 기금 신설 50억 원 등이다.

도는 2022년도 애초 예산안의 중점 편성 방향을 코로나19로 위축된 민생 경제 회복과 도의 미래를 위한 투자에 집중했다.

이를 위해 ▲경제 역동성 회복과 확장적 재정운용 기조 유지 ▲강원형 뉴딜사업 추진을 위한 미래 투자 확대 ▲고용·사회안전망 구축으로 도민 일자리 창출과 삶의 질 개선을 촉진한다는 방침이다.

최문순 지사는 "내년도 예산안은 코로나19로 인해 무너진 평범한 일상과 경제 역동성 회복에 집중하며, 민선 7기 도정 성과를 도민들이 체감할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr