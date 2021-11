'美 인플레 악재' 또 얻어맞은 금융시장

원·달러 환율 급등 코스피는 약세

[아시아경제 장세희 기자, 이민지 기자]미국의 소비자물가 상승률이 31년 만에 최대폭을 기록하는 등 인플레이션 우려가 커지자 국내 금융시장이 출렁거렸다. 원·달러 환율이 상승하고 국내 증시는 약세를 보였다. 물가가 오르면서 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 시기가 앞당겨질 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

11일 오전 10시10분 현재 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.8원 오른 1185.7원에 거래되고 있다. 이날 원·달러 환율은 1186원에 상승 출발한 후 1800원 선에서 등락하고 있다. 국채 금리도 강세를 보이고 있다. 시장의 대표 금리인 3년 만기 국고채(국채) 금리는 전날보다 0.046%포인트 오른 1.922%를 기록하고 있다. 10년 만기 국채 금리는 전날보다 0.057%포인트 상승한 2.364%에 거래되고 있다. 이날 코스피는 18.76포인트 내린 2911.41로 하락 출발해 장중 2900~2910선에 머물고 있다.

앞서 미 노동부는 10월 소비자물가지수(CPI)가 전달보다 0.9% 오르고, 지난해 같은 기간보다 6.2% 상승해 1991년 11월 이후 최고 상승률(전년 대비)을 기록했다고 밝혔다. 이는 시장의 예상치를 뛰어넘은 수치다.

한지영 키움증권 연구원은 "현재 한국 증시는 그동안 신고가를 경신해왔던 미국 증시와 디커플링(탈동조화)을 보여왔으나, 미국 증시가 조정을 받으면서 같이 하락세를 보이는 커플링(동조화) 장세를 연출하고 있는 모습"이라고 진단했다.

