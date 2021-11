윤건영 "딸 친정 간 것까지 정치공세 하는 野 야비해…진짜 아빠찬스는"

"언제부터 부모 자식이 함께 사는 것이 '찬스'가 되었나"

"하다 하다 부모님과 함께 사는 것조차 트집"

[아시아경제 김소영 기자] 윤건영 더불어민주당 의원이 문재인 대통령 딸이 청와대에 거주하고 있다는 소식이 알려지면서 일각에서 '아빠찬스'라는 비판이 일었던 것을 두고 "야박함을 넘어 야비하다. 선거를 코앞에 두고 야당의 정치공세가 느껴진다"고 목소리를 높였다.

윤 의원은 11일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "솔직히 딸이 친정에 와 있는 것이지 않냐. 그런 인간적인 면까지 정치적 공세를 삼는 게 야박하다"며 이같이 밝혔다.

앞서 지난 8일 문화일보는 문 대통령 딸 다혜씨가 태국에서 아들과 함께 입국한 지난해 말부터 1년 가까이 대통령 관저에 거주하고 있다고 보도했다.

이에 윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "언제부터 부모 자식이 함께 사는 것이 '찬스'가 되었나"라며 "하다 하다 이제는 부모님과 함께 사는 것조차 트집을 잡는다. 대한민국 보수 언론의 민낯이 참 딱하다"고 비판한 바 있다.

윤 의원은 "일단 법적으로 아무런 문제가 없다"며 "관례적으로 역대 대통령 가족들도 청와대에 다 거주했다"고 설명했다. 그는 "대통령 가족은 경호 대상으로 행정비용 측면에서 청와대 내 같이 있는 게 훨씬 더 효율적"이라며 "추가적인 예산낭비가 있는 것도 아니다"라고 덧붙였다.

이어 "해외 정상들도 마찬가지로 백악관이나 크렘린궁에서 다 같이 가족들이 살고 있다"고 설명했다.

그러면서 "야당이 이야기하는 진짜 아빠찬스는 따로 있다. 곽상도 의원 아들 50억원 퇴직금 받은거야 말로 진정한 아빠찬스"라며 "아빠찬스의 대부격은 이명박 대통령"이라고 말했다.

또 "이명박 대통령은 아들의 전세금을 청와대 직원들의 계좌로 보내줬다"며 "이후 사저를 구입하는 과정에서도 사저 구입의 주체를 아들로 하고, 구입 당시 사저 평당 단가가 터무니없이 낮았다는 의혹을 받았다"고 주장했다.

독립생계를 꾸리고 있는 문 대통령의 딸이 청와대에 거주하는 건 부적절하지 않느냐는 질문엔 "대통령 사생활에 대해선 일정하게 보호될 측면이 있다"고 답했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr