“백신휴가 얘기 없는데…” 부스터샷 딜레마

공기업들 별다른 지침 없어

추가접종 대부분 아직 못 정해

[아시아경제 유병돈 기자] 강원랜드 직원 백진성씨(35·가명)는 코로나19 백신 추가접종(부스터샷)을 두고 딜레마에 빠졌다. 지난 6월 얀센 백신을 맞아 추가접종 대상자이나 아직 추가접종 여부를 결정하지 못했다. 1차 접종 때와는 달리 추가접종의 경우 백신 휴가에 대한 별다른 공지가 없기 때문이다. 백씨는 "추가접종을 하고 싶지만, 휴가를 어떻게 해야 할지 애매해 신청을 하지 못한 상태"라고 말했다.

얀센 백신 접종자 148만여명에 대한 추가접종이 시작됐지만, 상당수 공기업들이 이와 관련한 백신 휴가 지침을 별도로 마련하지 않은 것으로 나타났다. 질병관리청에 따르면 지난달 28일부터 진행된 얀센 접종자 추가접종 사전예약에 8일 73만5771명이 신청했다. 30대 젊은 남성을 중심으로 148만9379명이 얀센 백신을 접종했다는 점을 감안하면, 추가접종 신청은 절반 수준에 그친 셈이다.

이는 기존 접종과 달리 추가접종에 대한 백신 휴가 제도가 제대로 수립되지 않은 영향이 있는 것으로 풀이된다. 기존 접종 역시 백신 휴가가 권고사항에 불과하지만, 대부분 관공서나 기업 등에서는 1·2차 접종에 대해 하루에서 이틀의 백신 휴가를 제공하고 있다. 추가접종의 경우 개인의 선택권이 크다 보니 백신 휴가 역시 보장받기가 어려운 상황이다. 백신 휴가를 사용할 수 있어도 회사 눈치를 봐야 한다. 강원랜드 내 추가접종 대상인 직원들 중에서 현재까지 추가접종을 완료한 사례는 드문 것으로 전해졌다.

서울교통공사의 경우 추가접종을 권장하고 있지만, 휴가 사용에 대해서는 부정적인 분위기다. 추가접종 시 기본적으로 백신 휴가가 주어지는 것이 아니라 몸에 이상이 있을 경우 당일 신청을 하는 구조다 보니 직원들이 눈치를 보게 되는 탓이다. 기관사 신진호씨(32·가명)는 "아무래도 당일에 급하게 휴가를 쓰게 되면 다른 휴일 근무자가 대신 출근해야 하는 등 남에게 피해를 주기 때문에 쉽게 신청을 할 수가 없다"면서 "내부적으로도 비번인 날 접종을 하고 휴일에 쉬자는 분위기가 형성돼 있다"고 전했다.

별도 공지가 하달되지 않은 상황이다보니 선제적으로 추가접종에 대한 백신 휴가를 제공하는 공기업도 드물다. 일각에서는 백신 휴가에 대해 자체적으로 지침을 정할 수 있는 사기업보다 못하다는 불만도 나오고 있다. 한 공기업 관계자는 "추가접종을 독려하는 권고라도 받았으면 직원들에게 공지하겠지만, 아직까지는 소식이 없다"면서 "우리만 독단적으로 관련 지침을 정하기도 쉽지 않아 고민이 큰 상황"이라고 설명했다.

