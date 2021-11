"다시 일상으로"…사무실 출근하며 '오피스룩' 찾는 직장인들

CJ온스타일, '위드 코로나'에 비즈니스 패션 매출 급증

'브룩스브라더스', 수트 세트 6분 만에 매진…주문액 1억9000만원 웃돌아



[아시아경제 김유리 기자] 단계적 일상회복(위드 코로나)으로 비즈니스 패션 판매량이 상승세다. 재택 근무를 마무리하고 사무실 출근이 시작되자 출근룩을 찾는 직장인 수요가 많아진 영향이다.

CJ온스타일은 최근 '브룩스브라더스' 겨울 컬렉션을 론칭한 결과 약 30만원대 '이태리 구아벨로 울 수트'가 6분 만에 733장, 1억9000만원대 주문 금액을 기록했다고 11일 밝혔다. 함께 선보인 코트, 치노 팬츠 등도 높은 판매량을 기록했다.

여성 고객이 주 타깃인 홈쇼핑 판매 방송에서 남성용 오피스룩 아이템의 이같은 인기는 이례적이다. CJ온스타일은 두터운 마니아층을 형성한 브룩스브라더스의 팬덤 영향과 위드 코로나로 인한 소비 심리 회복, 비즈니스 패션 수요 급증 등이 맞물린 것으로 분석하고 있다.

수트 세트는 이태리 구아벨로(Guabello) 사의 원단을 100% 사용한 제품이다. 같은 날 판매된 50만원대 '21FW 이태리 브레스키 프레지던트 남성 코트'도 30분 만에 주문금액 4억9000만원을 돌파하는 등 인기를 끌었다. 이태리 브레스키(Breschi) 사의 캐시미어를 100% 사용해 가볍고 따뜻하며 수트 위에 입을 수 있도록 디자인된 것이 특징이다. 오피스룩에 다양하게 활용하기 좋은 '브러쉬드 트윌 코튼 스트레치 치노 팬츠'도 26분 만에 3억원 가량이 주문됐다.

브룩스브라더스는 헤비급 아우터 대전에도 합류한다. 오는 16일 오후 7시35분에 방송되는 '테크 헝가리 구스다운'으로 방수, 방풍, 발수 등 3중 기능성을 적용한 이태리 마조끼(Majocchi) 사의 원단을 사용했다.

올해 CJ온스타일이 국내 사업 단독 운영권을 획득해 선보이고 있는 브룩스브라더스는 미국 최초의 기성복 브랜드이자 유명 럭셔리 브랜드다. 수트, 남성 자켓, 버튼다운 셔츠 등 클래식 오피스룩으로 유명하다. 회사는 "역대 미국 대통령 46명 중 41명이 즐겨 입어 '미국 대통령의 수트'로도 잘 알려져 있다"며 "이번 시즌 브룩스브라더스는 고급 원단을 사용한 겨울 신상품을 선보이며 다소 비싼 가격에도 뜨거운 반응을 일으키고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr