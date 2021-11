[목포=아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 윤석열 후보가 11일 오전 9시 30분 목포 김대중노벨평화기념관을 방문해 설명을 듣고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr