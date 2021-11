3분기 15개 시도 소매판매 증가…"백신접종 확대로 소비심리 개선"

통계청, 3분기 시도 서비스업 생산 및 소매판매 동향 발표

울산 제외 15개 지자체 증가…서울 5.7%·부산 5.9% ↑

[세종=아시아경제 문채석 기자] 3분기에 울산을 제외한 전국 15개 시도의 소매판매가 증가한 것으로 나타났다. 3분기 초에 발생한 코로나19 4차 대유행보다는 백신접종 확대, 9월 국민지원금 지급 등에 따른 소비심리 개선이 통계에 더 큰 영향을 미쳤다는 게 정부의 설명이다.

11일 통계청이 발표한 '3분기 시도 서비스업 생산 및 소매판매 동향'에 따르면 전국 16개 시도 중 15개의 소매판매가 한 해 전 같은 기간보다 늘었다. 이 중 11개는 소매판매가 전 분기 감소에서 증가세로 전환됐다. 통계청 관계자는 "15개 지역의 소매판매가 3분기에 증가한 이유는 백신접종 확대에 따른 외부활동 증가, 9월 국민지원금 지급, 소비심리 개선 등으로 전문소매점, 백화점, 면세점 소비가 늘었기 때문"이라고 설명했다.

지역별로는 울산(-2.9%)를 제외한 대부분 지자체가 증가세를 보였다. 서울(5.7%)을 비롯해 부산(5.9%), 대전(5.1%), 광주(5%) 등 주요 지자체의 판매 증가 폭이 컸다. 서울은 3분기 연속 증가세를 나타냈는데 전문소매점(10.6%), 백화점(14.9%)에서 주로 늘었다. 부산도 전문소매점(10.5%), 승용차·연료소매점(9.4%)에서 증가했다.

서비스업 생산은 16개 시도에서 일제히 증가했다. 지역별로는 인천(4.7%)이 가장 큰 폭으로 늘었고 서울(4.3%), 부산(4.4%) 등도 증가했다. 주식시장 활황 등의 영향으로 금융·보험업(6.4%)이 증가세를 이끌었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr