[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 66,400 전일대비 1,000 등락률 -1.48% 거래량 94,364 전일가 67,400 2021.11.11 10:00 장중(20분지연) 관련기사 '삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합)삼성, 6~7일 하반기 신입 공채 GSAT 시행…네 번째 온라인 시험20년 묶인 '방카' 규제 풀자는데도…보험사는 '갸우뚱' close 은 3분기 연결기준 누적 당기순이익은 1조2938억원으로 전년 동기 대비 30.0% 증가했다고 11일 공시했다.

삼성전자 특별배당과 연결 이익으로 이차손익이 개선된 결과라는 설명이다.

또 장래 이익의 흐름을 나타내는 지표인 신계약 가치는 3분기 누적 1조2378억원으로 전년 동기 대비 25.7% 증가했다. 금리상승과 건강상품 판매 호조에 따른 영향이다. 신계약 연납화보험료(APE)는 전년 동기 대비 7.2% 감소한 1조3630억원을 기록했다.

9월말 기준 총자산은 336조원, 자본건전성을 가늠할 수 있는 지급여력(RBC) 비율은 311%로 업계 최고 수준을 유지했다.

