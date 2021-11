자주, 대나무 화장지 인기…6개월 만에 5만개 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 친환경에 대한 사회적 요구가 높아지면서 대나무 화장지 판매량이 늘고 있다. 대나무 화장지는 생산 과정에서 숲을 파괴하지 않으면서도 품질이 우수해 펄프 중심의 화장지 시장에서 새로운 대안으로 떠올랐다.

신세계인터내셔날의 라이프스타일 브랜드 자주는 올해 대나무 화장지와 키친타올이 출시 6개월 만에 5만개 이상 판매됐다고 11일 밝혔다. 출시 한 달 만에 온라인몰과 전국 매장에서 생산 물량이 거의 판매돼 3차까지 재생산했다.

자주의 대나무 화장지는 일반 화장지에 비해 먼지날림이 적어 호흡기가 예민한 사람들도 편하게 사용할 수 있으며, 도톰한 3겹으로 흡수성이 좋은 것이 특징이다. 형광증백제, 포름알데히드, 표백제, 인공향, 인쇄용 잉크 등을 사용하지 않았으며, FSC인증을 완료했다. FSC는 제품생산부터 소비자에게 전달되는 전 과정까지 친환경적으로 관리하는 제품만 받을 수 있는 인증이다.

일반 펄프 두루마리 화장지 대신 자주의 대나무 화장지를 약 60개사용하면 15년생 나무 한 그루를 살릴 수 있다. 대나무는 ‘벼’과의 풀 종류 식물로 90일이면 25m까지 자라고, 일부를 잘라서 사용한 후에도 빠르게 자라기 때문에 지속적인 재배가 가능하다.반면, 일반적인 두루마리 화장지는 나무가 주원료인데 한 그루의 나무를 키우기 위해서는 오랜 시간과 노력이 필요하다.

대나무 화장지 가격도 일반 화장지와 비슷하다. 대나무로 만든 두루마리 화장지(12입) 9900원, 키친타올(3입) 8900원, 미용티슈(2입) 6900원이다.

