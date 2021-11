코로나19 신규 확진 이틀 연속 2000명대… 위중증 다시 '역대 최다' 473명

[아시아경제 이춘희 기자] '단계적 일상회복(위드 코로나)' 시행 11일째를 맞은 11일 코로나19 신규 확진자가 2520명으로 이틀 연속 2000명대를 이어갔다. 입원 중인 코로나19 위중증 환자도 473명으로 또 다시 역대 최대치를 경신했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 누적 확진자가 전날보다 2520명 늘어난 38만8351명이라고 밝혔다. 국내 발생 2494명, 해외 유입 26명이다. 전날 2425명 대비 95명이 늘었다. 주간 일평균 지역발생 확진자도 2153.9명으로 하루만에 다시 상승세로 반전됐다.

지역별로는 서울 999명, 인천 186명, 경기 816명 등 수도권이 2001명으로 80.2%의 비율을 차지했다.

비수도권 확진자는 총 493명이다. ▲부산 68명 ▲대구 42명 ▲광주 32명 ▲대전 34명 ▲울산 20명 ▲세종 6명 ▲강원 28명 ▲충북 34명 ▲충남 50명 ▲전북 39명 ▲전남 17명 ▲경북 33명 ▲경남 76명 ▲제주 14명이다.

해외유입 확진자 26명 가운데 13명은 검역 단계에서, 13명은 지역 사회에서 확인됐다.

입원중 위중증 환자는 전날 대비 13명 늘어난 473명을 이틀 연속 역대 최대치를 경신했다. 중환자 병상 가동률도 빠르게 올라가고 있다. 전날 오후 5시 기준 전국에 확보된 중환자 전담 병상 1125병상 중 58.3%인 656병상이 사용되고 있다. 특히 수도권은 서울 74.8%, 인천 72.2%, 경기 70.7%로 전체 687병상 중 72.9%(501병상)이 사용되고 있다.

사망자는 전날 21명이 늘며 총 누적 사망자는 3033명에 달했다. 다만 이에 따른 치명률은 0.78% 수준을 유지하고 있다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 6만8404명으로 현재까지 총 4175만7700명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 81.3%다. 18세 이상의 92.8%가 1차 접종을 마쳤다. 전날 접종 완료자는 10만6636명으로 총 3973만5580명이 접종을 마쳤다. 이에 따른 접종 완료자의 인구대비 접종률은 77.4%, 18세 이상은 89.8%다.

