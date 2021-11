홈앤쇼핑, 중소 협력사 발굴 위한 '아이디어 상품 공모전'

차별화된 신규 아이디어 상품 발굴…총 상금 1400만원

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 중소 협력사와의 동반성장을 위한 '아이디어 상품 공모전'을 개최한다고 11일 밝혔다. 올해 처음으로 시행하는 이번 공모전은 차별화된 아이디어 상품을 개발하고도 판로확보가 어려운 중소기업을 지원하기 위한 취지로 마련됐다.

홈앤쇼핑은 공모전을 통해 중소기업과 스타트업 등이 보유한 아이디어 상품을 발굴하고 선정된 상품은 홈앤쇼핑의 TV홈쇼핑, 라이브커머스, 모바일 등의 플랫폼을 통해 판매와 홍보를 추진한다. 특히 TV홈쇼핑 방송 진행시에는 3%의 판매수수료 인하도 제공한다.

공모주제는 고객 니즈를 만족시키며 시장 트렌드에 부합하는 차별화된 신규 아이디어 상품으로 홈앤쇼핑과 협업을 통한 판매와 홍보를 원하는 상품이다.

서류접수는 내달 2일까지 진행되며 최종 수상작은 12월 22일 발표한다. 홈앤쇼핑 관계자는 "이번 공모전을 통해 아이디어를 보유하고 있으나 개발 자금이나 판로가 없어 어려움을 겪고 있는 중소 협력사와 함께 성장할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "그동안 볼 수 없었던 차별화된 아이디어 상품들이 발굴되기를 기대한다"고 말했다.

