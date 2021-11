군에서 쓰던 국산 항법장치, 민간서도 쓴다

[아시아경제 최대열 기자] ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,500 전일대비 250 등락률 -0.79% 거래량 70,462 전일가 31,750 2021.11.11 09:59 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 온라인 가상 전시관 '한화에너지이노베이션' 오픈[클릭 e종목]한화, 무난한 실적·지배력 강화 움직임[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 가 자체 개발해 군수용으로만 쓰던 항법장치를 민간기업에 공급하기로 했다. 항법장치는 위치나 자세, 속도정보를 제공해 탑재되는 플랫폼의 움직임을 제어하는 첨단장비로 주로 항공기나 잠수함, 유도탄 등 주로 군용으로 쓴다. 최근 들어 자율주행차량이나 로봇, 드론 등 민수분야에서도 활용처가 넓어졌다.

회사 측은 최근 동강엠텍과 해양경찰청 형사기동정(100t급)과 예인정(500t급)에 들어갈 항법장치 공급계약을 맺었다고 11일 밝혔다. 동강엠텍은 선박추진장치·항해통신장비 등을 조선소에 납품하는 해양장비 전문회사다. 국내 기업이 자체 개발한 항법장치가 민수 제품에 들어가는 건 이번이 처음이다. 항법장치는 회전하는 물체의 속도와 방향을 나타내는 각속도를 측정하기 위한 자이로, 가속도를 측정하는 가속도계, 측정값을 계산하고 출력하는 항법컴퓨터 등으로 구성돼 있다.

한화가 공급하는 항법장치는 광섬유 자이로 기반의 항법장치로 광섬유를 이동하는 레이저의 위상 차이를 측정해 회전을 감지한다. 위성항법시스템(GPS)이 제대로 작동하지 않아도 플랫폼의 위치나 자세, 속도를 제어하는 게 가능하다. 진동이나 충격에도 강해 선박과 같이 장시간 운용하는 곳에 적합하다고 회사는 설명했다.

한화는 20년 이상 순수 국내 기술로 항법장치를 개발해 육·해·공군에 납품해왔다. K2전차와 수리온 헬기, 해군 잠수함 등에 한화 제품이 들어간다. 이번 수주를 계기로 한화와 동강엠텍은 선박 자동항해장치의 주요 구성품인 수입산 항법장치를 국산화하고 해외 시장도 함께 개척하기로 했다. 김광진 한화 항법사업부장은 "국내뿐 아니라 해외 시장도 진출하도록 꾸준히 제품 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

