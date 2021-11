NFT·메타버스 기대감…펄어비스, 실적 부진에도 신고가

3Q 영업익 전년比 74.8% 줄었지만 주가 상승세

中 성과 기대감에 NFT·메타버스 진출 검토도 호재로

[아시아경제 이민우 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 117,800 전일대비 2,900 등락률 +2.52% 거래량 744,902 전일가 114,900 2021.11.11 11:30 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장[클릭 e종목]"펄어비스, 중국 진출·신작 모멘텀 가시화"코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close 가 올해 3분기 다소 부진한 실적을 발표한 당일에도 신고가를 경신했다. 중국 진출 기대감과 향후 대체불가능토큰(NFT), 메타버스(확장 가상세계) 활용 기대감까지 작용한 것으로 보인다.

11일 한국거래소에 따르면 펄어비스는 전날 장중 12만3900원을 기록하며 사상 최고가를 기록했다. 지난 8일 장중 기록한 최고가 12만100원을 이틀 만에 돌파한 것이다. 이달 들어 전날까지 종가 기준 10.58% 상승하며 우상향곡선을 그렸다. 같은 기간 코스닥은 오히려 0.5% 하락한 것과 대조적이다. 이날 오전 11시10분 기준 전날 대비 1.74% 오른 11만6900원을 나타냈다.

특히 이날 발표된 올해 3분기 실적이 다소 부진했음에도 최고가를 경신했다. 펄어비스는 올해 3분기 연결 기준 매출 964억원, 영업이익 102억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 18.51% 감소했고 영업이익은 무려 74.78% 줄었다. 전분기와 비교해서는 매출은 8.9% 늘고 영업손실은 흑자로 전환됐지만 다소 부진한 실적이었다.

그럼에도 주가가 반등한 것은 향후 중국 진출 기대감과 NFT, 메타버스 연관 사업을 검토하고 있다는 발표 때문으로 풀이된다. 정경인 펄어비스 대표는 전날 3분기 콘퍼런스콜을 통해 "블록체인 기술 기반의 플레이투언(P2E)과 NFT 게임 개발 및 서비스를 고민하고 있다"며 "NFT와 메타버스를 비롯해 시장이 빠르게 변화하고 있는데 국내외 기업과 협업 및 전략적 투자를 진행하며 새로운 시장을 대비하고 있다"고 밝혔다. 또한 현재 국내외에서 기대를 받고 있는 신작 '도깨비'에 대해서도 메타버스 제휴를 확대한다는 방침을 밝혔다.

증권가에서도 목표가를 올리고 있다. 이베스트투자증권은 15만원으로 15.4% 상향했다. 한화투자증권과 IBK투자증권도 모두 목표가를 14만원으로 높였다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 "최근 펄어비스 주가가 단기간에 급등해 변동성이 나타날 수 있지만 중국에 출시하는 '검은사막 모바일' 성과에 따라 추정치 상향 가능성도 높아 주가의 추가 상승여력이 존재한다"며 "NFT, 메타버스 시장 경쟁에서 자체 엔진과 기술력을 보유한 펄어비스에 기업가치평가 프리미엄을 부여해야 한다"고 설명했다.

