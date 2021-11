배후수요 품은 과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설’ 분양

- 아파트, 오피스텔 규제하자 상업시설 주목… 고정·배후수요 중요해

- 3만2000여 명 배후수요 기대

경기도 과천에서도 고정·배후수요를 품은 상업시설이 분양을 한다. 경기도 과천시 갈현동 과천지식정보타운 지식1-A-1, 지식1-A-4 블록에 들어서는 ‘과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설’이다.

과천지식정보타운 URBAN HUB는 지하 3층~ 지상 6층 연면적 약 9만3359㎡ 규모이며, 지식산업센터와 지원시설 등으로 구성된다. 과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설은 이 중 지하 2층~지상 1층 총 63실로 규모로 들어선다.

해당 상업시설은 풍부한 배후수요가 있다. 인근 공동주택에 거주하는 약 2만여 명과 업무지구 내 상주인구 약 1만2000여 명까지 배후수요만 3만2000여 명에 달한다. 상업시설이 들어서는 과천지식정보타운은 강남~판교~과천으로 이어지는 첨단 지식 기반 비즈니스 벨트로 국내 지식산업의 새로운 중심으로 떠오르고 있어 향후 배후수요가 더욱 풍부해질 것이란 분석이다.

이뿐만 아니라 과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설은 최근 상가 시장에서 강조되는 쾌적성을 갖춘 ‘블루마크 상업시설’이다. 블루마크 상업시설이란 안정적인 운영을 기대할 수 있는 부동산 시장 블루칩으로 떠오른 과천 지식정보타운의 입지의 ‘블루’와 4차 산업 혁명의 지식산업센터 ‘프리미엄’을 중의적으로 함축한 신조어이다. 여기에 상업시설 인근 갈현천과 관악산 숲이 어우러진 그리너리 상가 입지를 갖췄다. 아울러 주변 자연환경과 연계해 지하 2층까지 햇살과 바람이 통하는 선큰 광장을 조성해 차별화된 쾌적성을 자랑한다.

URBAN HUB 상업시설은 인근에 지하철 4호선 정부과천청사역과 인덕원역이 위치해 있으며, 과천지식정보타운역(가칭)도 신설·개통을 예정하고 있다. 또한 인덕원역에는 GTX-C노선, 인덕원 동탄선, 월곶 판교선 등의 교통호재가 계획돼 있어 향후 유동인구 및 배후수요 증대를 기대할 수 있다.

또한 낮은 상가 비율로 희소성이 높은데 과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설은 과천지식정보타운 URBAN HUB 전체 중 6%의 면적 비율로 상권을 독점할 전망이다. 상업시설 비율이 낮을수록 면적 대비 상가 공급이 제한적이어서 필수업종 위주로 입점이 가능하다.

한편 '과천지식정보타운 URBAN HUB 상업시설'은 홍보관을 운영 중이다.

