미ㆍ중 기후 공동선언 채택…견제와 협력 지속될 듯

시 주석, APEC 연설에서 "미국의 지정학적 소그룹은 미래 없다"며 美 선긋기

中, 아ㆍ태 지역의 주도적인 역할 의향 강조

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미ㆍ중 정상회담을 앞두고 미국과 중국이 기후변화 대응에 관한 공동 선언문을 발표했다.

시진핑 중국 국가 주석과 조 바이든 미국 대통령은 그간 기후변화와 경제 분야에서 협력할 수 있다는 뜻을 피력한 바 있다. 공동 선언문 채택은 미ㆍ중 갈등 상황에서도 양국이 특정 분야에서 협력하겠다는 뜻으로 해석된다.

11일 중국 관영 신화통신에 따르면 셰전화 중국 기후 특사는 10일(현지시간) 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 폐막을 앞두고 가진 기자회견에서 "양국의 공동 노력으로 공동 선언 합의에 도달했다"고 밝혔다.

셰 특사는 "기후변화는 인류가 직면한 공통의 도전이자, 미래세대의 행복과 관련이 있다"면서 "중ㆍ미 양국의 유일한 선택은 협력"이라고 말했다.

존 케리 미국 특사도 기후 위기에서 양국이 공통점이 있다면서 "양국 정상들은 양국이 실질적 차이에도 불구하고 기후 위기에 관해선 협력할 수 있다는 희망을 표현했다"고 말했다.

기후변화에 관해서는 협력만이 유일한 길이라고 셰 특사와 같은 목소리를 냈다. 그는 양국이 메탄 배출량을 줄이기 위해 함께 노력하기로 했으며, 중국이 내년까지 포괄적이고 야심찬 계획을 만들기로 약속했다고 강조했다. 또 오는 2030년 전에 기후 대응을 확대하기 위해 실무 그룹을 꾸려 내년 상반기에 가동하기로 했다고 케리 특사는 전했다.

양국이 기후변화에 대해 손을 잡는 모습이지만 정치 부문에선 여전히 대립각을 세우고 있다.

시진핑 주석은 제28차 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 회의 기조연설에서 "아ㆍ태 지역은 냉전 시대의 대립과 분열로 다시 빠져들 수도 없고, 빠져 들어서도 안 된다"면서 미국을 견제했다. 시 주석은 이어 일부 국가들이 이념적으로 선을 긋고 지정학적 소그룹(오커스 등 미국 중심 동맹체)에 참여하는 것은 미래가 없다"고 지적했다.

시 주석은 그러면서 "중국은 진정한 다자주의를 견지하고 세계무역기구(WTO)를 중심으로 하는 다자 무역 체제를 수호해 개방적 세계 경제 건설을 추진하겠다"고 강조했다.

관영 글로벌 타임스는 시 주석의 APEC 기조 연설에 대해 아ㆍ태 지역 경제 통합에 대한 중국의 의지가 반영됐다고 평가했다.

쑹궈여우 푸단대 미국연구센터 부센터장은 "중국을 포함 아ㆍ태 지역 국가들은 포괄적ㆍ점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 앞두고 있다"면서 "시 주석의 연설은 중국이 아ㆍ태 지역의 경제 발전을 위해 주도적인 역할을 할 의향이 있음을 강조한 것"이라고 분석했다.

왕이웨이 런민대 국제문제연구소 소장은 "이번 APEC 회의에서 탈석탄 등 녹색경제, 글로벌 공급망 지원 등 코로나19 이후 지역 경제 회복에 대해 중점적으로 논의할 것"이라며 CPTPP, RCEP 이행을 위해 더 좋은 조건을 만들 것이라고 전망했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr