엔씨, "내년 NFT 결합 게임 출시"…돈 버는 '리니지' 나오나(종합)

엔씨소프트가 최근 게임업계의 화두인 대체불가능토큰(NFT) 기술이 결합된 게임을 선보인다.

홍원준 엔씨 최고재무책임자(CFO)는 11일 3분기 실적발표 뒤 마련한 컨퍼런스콜에서 "NFT, 블록체인과 게임의 결합이 엄청난 기회를 안겨줄 수 있다고 믿고 준비하고 있다"고 밝혔다. 엔씨는 자체 태스크포스(TF)를 꾸리고 블록체인 기술 적용을 준비하고 있다. 홍 CFO는 "내년 중에 NFT 블록체인이 결합된 새로운 서비스를 선보일 것"이라고 덧붙였다.

엔씨, 리니지에 NFT 기술 접목하나

최근 게임업계에서는 블록체인 기반의 NFT 기술을 접목해 이용자들에게 돈 버는 게임의 경험을 제공하는 ‘플레이 투 언(Play to Earn·P2E)’이 새로운 대세가 됐다. 위메이드의 경우 신작 ‘미르4’에 NFT 기술을 적용해 글로벌 시장에 진출하면서 매출이 167% 증가하는 등 대박이 났다. 엔씨 역시 최근 확률형아이템(뽑기)에 대한 비판이 계속되고, 부진한 실적이 이어지자 이 사업을 새로운 먹거리로 점찍은 것으로 보인다.

엔씨의 대표 지식재산권(IP)인 '리니지'에 NFT 기술이 도입될 가능성도 점쳐진다. 홍 CFO는 "어느 게임에 적용될 건지는 말씀을 안드려도 잘 아실 것"이라고 말했다. 이어 그는 "다중접속역할수행게임(MMORPG)이 적용에 가장 적합한 장르라고 믿고 있다"면서 "크로스플레이 플랫폼 '퍼플'을 NFT와 블록체인을 결합한 글로벌 게임 커뮤니티로 진화시키는 것이 중장기적인 전략"이라고 전했다.

3분기 부진한 엔씨, 리니지W로 글로벌 노린다

엔씨는 3분기에도 영업이익이 반토막 나는 등 부진한 실적을 기록했다. 엔씨의 3분기 매출은 5006억원, 영업이익 963억원을 올렸다. 이는 전년 대비 각각 14%, 56% 감소한 수치다. 지난 8월 출시한 신작 ‘블레이드&소울2’가 흥행에 실패했고 엔씨의 대표작인 ‘리니지2M’의 경우에도 매출이 전분기 대비 28% 감소하면서 실적에 영향을 줬다.

제품별로 살펴보면 모바일 게임은 리니지M이 1503억원, 리니지2M이 1579억원, 블레이드&소울2(블소2)가 229억원의 매출을 올렸다. PC온라인 게임 매출은 리니지가 291억원, 리니지2 250억원, 아이온 179억원, 블레이드&소울 104억원, 길드워2 192억원 순이다. 지역별 매출을 살펴보면 한국 3370억원, 북미·유럽 276억원, 일본 277억원, 대만 675억원 등이었다.

엔씨는 지난 4일 출시한 신작 ‘리니지W’로 반전을 모색하고 있다. 블소2의 글로벌 진출도 준비 중이다. 홍 CFO는 "리니지W의 매출과 이용자 지표가 역대 발표한 게임 중에서 가장 높게 나타나고 있다"고 말했다. 엔씨는 리니지W의 매출이 일 평균 120억원을 기록하고 있고, 9일차 누적 매출이 1000억원을 돌파할 것이라고 설명했다.

글로벌 시장 개척에도 본격적으로 나선다. 홍 CFO는 "TL 등 앞으로 선보이게 될 모든 게임들은 제일 중요한 테마가 글로벌 동시 출시"라고 강조했다. 엔씨는 지난 4일 리니지W를 한국, 대만, 일본 등 12개국에 출시했고 내년에는 북미, 유럽 등으로 출시 국가를 확장할 계획이다. 리니지2M은 내달 2일 북미, 유럽, 러시아 등 글로벌 29개국 서비스를 시작한다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr