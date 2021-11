퍼시스그룹, 2021년 직군별 신입사원 채용

18일 유튜브 채널 캐치TV에서 '퍼시스그룹 Live 채용설명회' 진행

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹이 오는 15일부터 28일까지 2021년 직군별 신입사원 채용을 실시한다. 채용 모집 분야는 ▲영업(국내 영업관리) ▲기획(사업기획/전략, 상품기획) ▲R&D(엔지니어) ▲제조(생산관리, 생산설비관리, 구매) 4개 직군이다.

이번 신입사원 채용은 '채용 연계형' 방식으로 펼쳐진다. 1차, 2차 면접 합격자에 한해 4주간 인턴실습이 진행되며, 실습 종료후 최종면접을 통해 최종 입사자를 선발한다. 최종면접에 합격한 기졸업자 또는 2022년 2월 졸업 예정자는 2022년 2월 입사하게 된다.

공통 자격요건은 군필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없는 자다. 국가 보훈 대상자는 관계 법령에 의거 우대한다. 지원서 접수는 15일부터 28일까지 퍼시스그룹 채용 홈페이지를 통해 가능하다. 자세한 사항은 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 궁금한 사항은 Q&A 게시판에 문의하면 된다.

퍼시스그룹은 지원자들에게 보다 다양한 정보 제공을 위해 18일 유튜브 채널 캐치TV에서 '퍼시스그룹 Live 채용설명회'를 진행한다. 퍼시스그룹 경영진이 채용설명회에 직접 출연해 회사 비전과 전략을 비롯해 채용 절차, 영업·기획·제조직군의 직무 및 일하는 방식을 소개한다. 지원자들은 실시간 채팅으로 궁금한 점을 묻고 답을 들으며 양방향 소통할 수 있다.

23일과 24일에는 메타버스 플랫폼 '게더타운'을 활용한 일대일 채용·직무 상담회도 개최한다. 퍼시스그룹 본사 내 다양한 만남과 소통이 일어나는 공간인 '서로의 광장'을 메타버스로 구현해 지원자들은 공간을 둘러보고 회사와 직무에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있다. 채용담당자 및 영업·기획·제조직군 실무자와 일대일 상담도 가능하다. 일대일 채용·직무 상담은 선착순 사전 신청으로 진행된다.

퍼시스그룹 채용 사이트 '직군별 톡(Talk)'에서 각 직무에 대한 깊이 있는 정보와 현직자들의 생생한 이야기를 확인할 수 있다. 퍼시스그룹 공식 유튜브 채널에서도 회사와 직무에 관련된 다양한 정보를 얻을 수 있다.

퍼시스그룹 관계자는 "탐구정신, 열의, 이타심을 바탕으로 자신과 우리, 그리고 사회에 대해 올바른 책임을 다하는 사람이 퍼시스그룹의 인재상"이라면서 "퍼시스그룹과 함께 능동적으로 미래를 개척하고 전문가로 성장하고자 하는 열정 넘치는 인재들의 많은 참여 바란다"고 말했다.

