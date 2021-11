우리금융, 다문화·취약계층 아동에 학습용 가구 지원

쾌적한 학습환경과 건강한 성장 지원

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 다문화 및 취약계층 아동·청소년에게 학습용 가구를 지원하는 ‘공부방 환경 개선사업’을 실시한다고 11일 밝혔다.

우리다문화장학재단은 2014년부터 진행된 공부방 환경 개선사업을 통해 총 118가구, 216명의 아동·청소년에게 학습용 가구를 지원했다. 가구 설치 전문가의 컨설팅을 통해 신청자의 연령, 자녀수, 공부방 구조에 맞는 맞춤형 가구를 지원해 성장기 아동·청소년의 건강한 성장에도 앞장서 왔다.

올해는 수도권(서울, 인천, 경기)에 거주하는 취학 연령(8세~19세)의 아동·청소년 약 25가구, 40여명을 선발해 지원한다. 지원신청은 건강가정·다문화가족지원센터 등 복지기관의 추천을 거쳐 이뤄지며, 복지기관 담당자는 다음달 3일까지 우리다문화장학재단 홈페이지를 통해 신청 가능하다.

서류심사 및 현장실사를 통해 신청자의 소득수준, 거주상황, 생활사, 지원 필요 여부 등을 고려해 12월 중 지원 대상자를 선정할 예정이다.

손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리다문화장학재단 이사장은 “코로나19로 인해 가정학습 시간이 많아져 학습용 가구 지원이 필요했을 것”이라며 “쾌적하고 안정적인 공부방에서 학습 동기를 키우고, 건강하고 행복하게 성장하기 바란다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr