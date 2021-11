선데이토즈, 3분기 영업익 34억원…전년 대비 1.6%↓

[아시아경제 강나훔 기자] 선데이토즈 올해 3분기 연결 기준 매출 278억원, 영업이익 34억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

전년동기 대비 매출은 4.9% 늘었고 영업이익은 1.6% 줄었다. 당기순이익은 32억원으로 전년보다 8.8% 증가했다.

해외 매출은 분기 매출 중 44% 비중인 122억원을 기록했으며 고마진 사업군으로 성장하고 있는 광고 매출은 61억원으로 집계됐다.

이번 실적은 지난 6월 선데이토즈플레이와 링스게임즈 자회사 두 곳의 합병에 따른 신설 자회사 플레이링스의 합병 효과 등이 전량 반영됐다.

분기 매출 95억 원을 기록한 플레이링스의 실적 반영에 따라 선데이토즈는 3분기 매출과 영업이익은 직전 분기 대비 각각 13.3%, 영업이익 31%가 증가했다. 당기순이익은 2분기 대비 40% 감소했으나 이는 전분기 자회사 합병에 따른 지분 평가 이익의 일회성 반영, 증가에 따른 것이다.

민광식 선데이토즈 이사는 "국내외 게임 서비스와 광고 사업을 비롯해 플레이링스와 함께 이달부터 협업에 나설 게임 개발사 플라이셔와의 시너지 효과로 의미있는 성장을 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr