경기도, "하천·계곡 정비 사업 내년에도 추진"

도 내 18개 시·군 '하천·계곡 지킴이' 107명 채용 계획

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 내년에도 도 내 하천·계곡 정비 사업을 추진키로 하고 하천의 전반적인 유지 관리를 맡을 '하천·계곡 지킴이'를 모집한다.

11일 도에 따르면, 주요 계곡이 있는 도 내 18개 시·군(고양·용인·안산·남양주·평택·파주·광주·하남·양주·안성·포천·의왕·여주·양평·동두천·가평·과천·연천)에서 각각 최소 2명에서 최대 12명까지 총 107명을 모집할 예정이다.

20세 이상 65세 미만의 신체 건강하고 야외 활동에 무리가 없는 도민이면 누구나 응모할 수 있다. 각 시·군 홈페이지 등을 통해 내년 1월 준비된 시·군부터 순차적으로 채용할 계획이다.

선발된 지킴이는 내년 3월 1일부터 10월 31일까지 8개월간 하루 8시간 각 지역에서 하천 감시·순찰활동과 재해위험요소, 불법사항 관리, 하천환경정비 등 하천의 전반적인 유지관리 업무를 수행한다.

보수는 경기도 생활임금을 적용해 지급할 예정이다.

올해 9월 말 현재 도 내 25개 시·군 234개 하천·계곡에서 1731개 업소의 불법 시설물 1만 2042개를 적발해 1708개 업소의 1만 2008개를 철거, 99.7% 복구율을 보이고 있다.

한편, 경기도는 계곡·하천 정비사업을 이재명 전 지사의 치적으로 홍보하면서 남양주시와 지난 2년여간 갈등을 빚어왔다.

이 전 지사는 지난 7월 3일 KBS 더불어민주당 대선 경선 토론회에서 김두관 후보의 지적과 추궁에 계곡·하천 정비사업은 남양주시가 최초로 추진한 사업이라고 공개적으로 시인한 바 있다.

