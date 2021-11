문닫는 회사채 발행시장..."내년 1분기 말 살아날 것"

[아시아경제 이민지 기자] 올해 기관투자자들이 일찍이 ‘북 클로징’에 나서면서 회사채 시장도 조기 마감 단계에 접어들었다. 지난달까지만 해도 금리 급등 전 자금조달을 위해 수요예측에 나서는 기업들이 줄을 이었지만 이달 들어선 한산한 모습이다. 금리 인상에 대한 우려가 수요를 억누르고 있는 만큼 발행시장 냉각기는 내년 1분기 이후에 해소될 수 있을 것으로 전망된다.

11일 금융투자업계에 따르면 지난 9일 수요예측에 나선 이랜드월드(BBB)는 2년만기 1000억원 규모의 회사채 발행에서 10억원의 주문을 받는데 그쳤다. 미매각 물량인 990억원중 800억원은 주관회사인 산업은행의 기업유동성지원기구(SPV)가 인수하고 나머지 190억원은 KB증권과 하이투자증권이 인수하게 된다. 지난달 29일 2년만에 회사채시장에 복귀한 SK E&S 계열 발전소 운영사인 파주에너지서비스(AA-)는 3년물 400억원과 5년물 400억원 조달에 나섰는데, 5년물에서 100억원 미배정이 발생해 뒤늦게 모집금액을 채우기도 했다.

기관투자자들이 예년보다 일찍이 지갑 문을 걸어 잠근 탓에 기업들의 자금 조달이 원활하게 이뤄지지 못하고 있는 것으로 풀이된다. 발행시장에 발을 들여놓는 기업들도 뚝 끊겼는데, 연말까지 수요예측에 나설 것으로 예상되는 곳은 이달 17일 보령LNG터미널(AA·1700억원), 메리츠금융지주(AA·미정), 삼양식품(A·500억원) 등 3곳뿐이다.

높아진 국채 금리 수준과 회사채에 대한 낮아진 투자 심리는 내년 초까지 지속될 것으로 예측된다. 완화적인 통화정책 기조를 유지했던 주요국들이 긴축정책으로 방향을 틀고 있을 뿐만 아니라 이달 금융통화위원회의 기준금리 인상이 기정사실화된데 이어 연속인상 가능성도 부각되고 있기 때문이다. 서울채권시장에 따르면 전일 기준 3년 만기 국고채 금리는 연 1.877%다. 정부의 긴급 바이백(물량 되사주기) 결정으로 이달 1일 2.108%대의 금리보다는 안정화됐지만, 시장에선 금리인상 사이클이 빠르게 이뤄지는 만큼 추가상승을 경계하고 있다. 회사채 금리도 덩달아 높아지는 만큼 채권투자평가 손실을 우려한 기관은 보수적인 태도로 시장의 추이를 지켜볼 것으로 예측된다.

증권가에선 회사채 시장의 냉각기가 해소될 수 있는 시점을 내년 1분기 정도로 보고 있다. 금리 변동성이 진정되는 시점으로 크레디트 스프레드가 축소될 수 있다는 판단에서다. 김기명 한국투자증권 연구원은 "내년엔 특별한 크레디트 이벤트가 발생할 가능성이 적어 수요 여건은 개선될 수 있다"며 "1분기 중 예정된 금통위 및 대선 등과 같은 이벤트를 확인한 3월 초순 정도를 회사채 투자 재개 시점으로 전망한다"고 말했다

