오는 19일 오후 부분월식…"맨 눈 관측 가능"

[아시아경제 김봉수 기자] 한국천문연구원은 오는 19일 달의 일부가 지구의 본그림자에 가려지는 부분월식이 일어난다고 11일 밝혔다.

이번 월식은 19일 오후 4시18분 24초에 달의 일부분이 가려지는 부분식이 시작되지만, 달이 오후5시16분에 뜨기 때문에 월출 이후 시점부터 관측이 가능하다.

이날 지구 본 그림자가 달을 가리는 부분식은 오후6시 2분 54초에 최대 정점에 이르렀다가 오후 7시47분 24초에 종료된다. 이번 부분월식의 최대 식분은 0.978로 달의 대부분이 가려져 맨눈으로도 쉽게 구분할 수 있다. 이번 월식은 아프리카 서부, 유럽 서부, 아메리카, 아시아, 호주, 대서양과 태평양에서 볼 수 있다. 특히 달이 지구 그림자에 최대로 가려지는 ‘최대식’ 시각은 오후6시2분54초인데, 이때 달의 고도가 약 7.8도로 높지 않기 때문에 동쪽 지평선 근처 시야가 트여 있는 곳에서 맨눈으로 관측이 가능하다.

우리나라에서 볼 수 있는 다음 월식은 2022년 11월 8일 달이 지구의 본그림자에 완전히 가려지는 개기월식이다.

