위밋플레이스, HS L&C와의 MOU로 물류혁신 이끈다

위치기반의 서비스를 개발 및 운영 중인 위밋플레이스는 10일 물류 회사인 (주)에이치에스엘엔씨와의 포괄적 업무협약식(MOU)을 가지며 업무협력 양해각서를 체결했다. 이번 협약을 통해 위밋플레이스는 긴밀한 협업을 거쳐 물류의 효율적 이동 및 트래킹에 관한 혁신을 이끌어 내기 위해 공동 프로젝트를 기획, 운영하기로 했다.

이번에 진행될 프로젝트에 관련한 세부사항은 향후 업무를 진행하며 확정될 예정으로 우선 물류의 도착 시간을 보다 세밀하게 트래킹 하여 수취인의 모바일 경험 확대를 위해 협업하는 것을 골자로 협력을 진행한다.

이를 위해 물류의 이동에 관하여 수취인과 물류 노동자들의 편의성을 높인 실용적 서비스 개발 등이 계획되어 있다.

이 외에도 프로젝트를 진행하는 과정에서 빅데이터와 클라우드 기술을 바탕으로 물류량에 관련된 예측 인공지능(AI) 개발 및 해외 무역토탈솔루션인 <여기G>를 운영 중인 씨에어허브와의 글로벌 서비스 확장을 진행할 것이며, 이러한 서비스 영역을 확장을 통해 물류 서비스를 고도화하는 등 국내외를 넘나드는 파트너십을 형성할 계획이다.

강귀선 위밋플레이스 대표이사는 “혁신적인 위치 기반 기술을 물류에 접목하여 보다 많은 사람들에게 새로운 물류 경험을 온/오프라인에서 제공하기 위해 협업과 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr