GS샵, 해피빈 굿액션 통해 ‘에코크리에이터’ 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 환경 캠페인 참여를 독려하기 위해 네이버 해피빈 굿액션 페이지를 운영한다고 11일 밝혔다.

다음달 8일까지 에코크리에이터 해피빈 굿액션 페이지에서 내가 GS샵 에코크리에이터 영상제작자가 된다면 만들고 싶은 환경주제를 댓글로 남기면 해피빈의 기부 아이템인 기부콩 2개를 지급한다.

에코크리에이터는 환경재단과 함께 자원순환을 주제로 환경 영상을 제작하고, 일상생활 속 환경 캠페인을 진행하는 사업이다. 이번에는 영상 제작 전문가 20팀, 청소년 10팀 등 총 30팀이 참여했다.

한편, GS샵은 배우 김효진을 명예 에코크리에이터로 위촉했다. 김효진은 사회관계망서비스(SNS) 을 통해 채식, 텀블러 사용, 플라스틱 재사용 등 환경 보호를 위해 직접 실천하는 모습을 보여주면서 대중들에게 선한 영향력을 행사하고 있다.

