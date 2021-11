양극화해소 카드 떠오른 '지방'…통계청, 첫 소득통계 세미나 개최

"지역정책 지원 강화를 차원 통계 활용방안 논의"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 통계청은 지방자치단체·지역연구원과 함께 11일 1회 소득통계(GRDP) 전문 세미나를 대전 통계센터에서 열었다고 밝혔다.

GDRP를 활용한 지역경제 연구 결과와 향후 통계 발전과제를 공유했다. GRDP는 한 지역의 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정 기간 새롭게 생산한 재화와 서비스의 가치를 금액으로 평가한 통계를 의미한다. 이날 세미나에선 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구의 디지털 경제 측정 방법, 통계청의 산업별 GRDP와 한국은행의 산업별 국내총생산(GDP)을 활용한 광역 지자체의 실질부가가치 전망 등 방법론이 소개됐다.

김광섭 통계청 차장은 "세미나가 1985년을 시작으로 34년간 17개 시도의 경제성장을 기록해 온 GRDP의 중요성을 알리고, 지역경제의 정확한 진단과 국가균형발전 지원을 위한 경제 지표로서의 역할을 더욱 높이는 기회가 될 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr