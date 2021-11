김학도 이사장 "기술혁신형 재도전 기업 혁신성장 도울 것"

경기 안양 기술혁신분야 재기 중소기업인 7명과 현장 간담회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 11일 경기 안양시에 소재한 누리바이오(대표 남영현)에서 기술 혁신 분야 재기 중소기업인들과 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 김 이사장은 "과거의 실패를 극복하고 기술력을 바탕으로 재도전에 성공해 성장가도를 달리고 있는 기업인들의 열정과 도전정신을 응원한다"면서 "중진공은 기술혁신형 재도전 기업이 위기를 극복하고 재도전에 성공해 혁신성장을 이어나갈 수 있도록 이를 뒷받침할 수 있는 제도적 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 했다.

중진공은 재기 중소기업인의 정책수요를 파악하고 이를 통한 제도 개선을 추진하기 위해 이번 간담회를 추진했다. 이날 남영현 누리바이오 대표, 정진욱 동부아이씨티 대표, 이정욱 하이쓰리디 대표 등 디지털, 바이오 분야 기술혁신형 재기 중소기업인 7명이 함께했다.

간담회에 참석한 기업인들은 ▲우수 기술력을 보유한 기업에 대한 다양한 정책지원 확대 ▲자금, 마케팅, 인력 등 정책 연계지원 강화 ▲신속한 재기지원 시스템 도입 필요성 등 현장의 목소리를 전했다.

김 이사장은 "중진공은 올해 성실 실패기업인의 재도전을 돕기 위해 재창업자금 1000억원을 지원 중"이라면서 "특히 우수한 기술력을 보유한 재기기업인에게는 기술혁신형 재창업자금 650억원을 지원하고, 내년부터는 지원 금액을 더욱 확대 운용할 계획"이라고 말했다.

이어 유관기관과 협업해 재창업자금 지원기업을 대상으로 ▲신용도 개선(연체기록 삭제 및 공공정보 공유제한) ▲판로개척(이행보증보험, 무역보험가입) 등도 지원하고 있으며 내년부터는 성실경영평가 제도 개편을 통해 멘토링, 교육 등도 연계 지원할 예정이라고 답했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr