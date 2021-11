GS칼텍스재단, 지역사회 위한 'GS칼텍스 참사람상' 제정

첫 수상자로 해상추락자 구조한 이태규씨 선정

[아시아경제 황윤주 기자] GS칼텍스재단이 지속가능한 지역사회를 만들기 위한 'GS칼텍스 참사람상'을 제정하고 첫 수상자로 이태규씨를 선정했다고 밝혔다.

'GS칼텍스 참사람상'은 타인의 생명과 안전을 위해 위험을 무릅쓰고 헌신하거나 타의 모범이 되는 선행을 지속적으로 펼치고 있는 여수 지역의 개인에게 수여되는 상이다.

GS칼텍스재단은 10일 여수에 위치한 'GS칼텍스 예울마루'에서 GS칼텍스재단 김기태 상임이사 및 관계자가 참석한 가운데 'GS칼텍스 참사람상' 수여식을 개최하고 이태규씨에게 상패와 상금을 전달했다.

첫 수상자로 선정된 이태규씨는 현역 군인으로서 지난 10월25일 휴가 중에 여수 돌산대교 밑 해상산책로를 지나가던 중 해상으로 투신한 여성을 발견하고 구조한 바 있다. 당시 돌산대교 아래 수심이 깊었으며, 심야시간이어서 해수면 온도가 상당히 낮아 위험한 상황이었다.

이태규씨는 "전역 휴가 중 친구들과 지나가다 우연히 위험한 상황을 발견하고 사람을 구해야 한다는 생각에 지체 없이 물에 뛰어들었다"며 "이번 수상이 전역 후 새로운 인생 성장 동력이 될 것 같아 기쁘며, 여수 지역 사회에 더욱 기여하는 사람이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, GS칼텍스는 지난 2006년 국내 정유업계 최초로 공익재단인 GS칼텍스재단을 설립하여 사회공헌 활동을 본격화했다. 설립목적은 학술, 예술 등의 진흥을 위한 사업과 연구, 창작 등의 지원, 국내 소외계층의 복지 증진에 기여, 국가와 사회발전에 기여할 수 있는 유능한 인재의 육성이다.

