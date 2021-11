2900선까지 밀려난 코스피…불안한 투자심리 '경계 가득'

[아시아경제 이선애 기자] 11일 국내 증시가 인플레이션 악재에 따른 영향으로 하락 출발했다.

코스피는 18.76P 내린 2911.41로 출발했다. 코스닥은 6.33P 내린 981.42로 장을 시작했다. 간반 미국 증시가 10월 급등한 소비자물가에 따른 인플레이션 우려로 일제히 하락하면서 투자 심리가 위축된 것으로 풀이된다.

10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.66% 하락한 3만6079.94로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.82% 떨어진 4646.71로, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 1.66% 내린 1만5622.71로 장을 마감했다.

한지영 키움증권 연구원은 “G2 발 인플레이션 악재로 금일 국내 증시도 금리 변화에 민감한 성장주들을 중심으로 변동성이 확대되면서 하락 흐름을 보일 것으로 예상한다”며 “우리나라는 수출 비중이 높으며 위험자산통화를 보유하고 있는 국가로 공급난 충격에 미국 등 여타 선진국 증시에 비해 취약한 측면이 있어 변동성 확대에 대비한 위험관리가 필요하다”고 말했다.

수급별로는 개인과 외국인 매수 우위다. 9시13분 현재 개인은 코스피와 코스닥 양 시장서 각각 249억원, 133억원가량을 순매수중이다. 외국인 역시 각각 26억원, 215억원 매수 우위다. 기관만 나홀로 각각 499억원, 265억원가량 순매도중이다.

업종 전반이 내리고 있다. 섬유의복, 기계, 의약품, 건설, 철강및금속, 운수장비, 서비스업은 1%대, 음식료품, 제조업, 전기전자, 종이목재, 전기가스업, 운수창고, 증권, 금융업, 화학, 보험, 은행, 통신업 등은 1% 미만 하락하고 있다. 비금속광물은 유일하게 1% 미만 오르고 있다.

시가총액 상위주들도 대체로 하락하고 있다. 대장주인 삼성전자와 삼성바이오로직스, 카카오뱅크, 카카오, 현대차는 1%대 내리고 있다. LG화학(051910)은 2%대, 카카오뱅크(323410), 크래프톤(259960)은 1% 미만 상승 중이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr