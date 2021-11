요양병원서 17명 집단감염…10일 광주 32명 확진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역 한 요양병원에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 집단감염이발생했다.

11일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 32명이 확진 판정을 받아 5531~5562번으로 분류됐다.

서구 소재 요양병원에서 확진자와 종사자 등 17명(환자14·요양보호사2·조무사1)이 한번에 확진됐다.

고위험시설 종사자 선제검사에서 지난 10일 요양보호사 2명이 감염이 확인된 이후 총 268명에 대한 전수검사가 진행됐다.

이 검사에서 입원환자 14명이 추가 확진판정을 받았다.

확진된 17명 가운데 15명이 백신 접종을 마쳐 '돌파 감염'사례로 분류됐다.

방역당국은 요양병원에 대해 방역·소독을 실시했으며 이날 2차 위험도 평가를 실시한 뒤 동일집단(코호트) 격리 여부를 판단할 계획이다.

이 밖에 2명은 직업소개소 행정명령 관련 확진자로 우즈베키스탄과 러시아 국적으로 확인됐다. 이들은 격리 중 증상이 발현해 확진 판정을 받았다.

감염경로 불분명 확진자와 접촉한 8명도 확진 판정을 받았다. 이 중 6명은 전날 코로나19 확진 판정을 받은 확진자의 가족 또는 직장 동료로 파악됐다.

학생 확진자도 4명 추가됐다. 고교생 1명, 중학생 2명, 초등학생 1명이 격리 중 증상이 발현했다.

이 밖에 타지역과 관련 1명이 추가 확진판정을 받았다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr