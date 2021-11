롯데홈쇼핑, 태국 수출상담회…“중소기업 100개사 참여”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 18일까지 국내 중소기업 해외 판로 개척을 위한 ‘대한민국 브랜드 엑스포 in 태국’ 수출상담회를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 확산 이후 최초로 태국 현지와 온·오프라인으로 동시 진행된다. 국내 중소기업 패션, 뷰티, 생활 등 100개사가 태국 현지 바이어와 상담을 진행한다. 공식 홈페이지에서는 참가 기업의 제품 소개 및 시연 영상을 담은 V카탈로그 등 콘텐츠도 게재한다.

오프라인에서는 참가기업과 현지 바이어 매칭을 위한 온라인 화상 상담장을 운영하며, 중소기업 상생 방송인 ‘투게더 상생 하우스’를 현장 생중계한다. 태국 현지 유명 쇼핑몰에서는 국내 중소기업 제품 홍보를 위한 쇼룸 형식의 ‘샘플 쇼케이스’를 운영한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "코로나19 여파로 수출 부진 등 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하기 위해 K-소비재에 대한 수요가 높은 태국과 연계한 온·오프라인 수출상담회를 진행하게 됐다”며 “앞으로도 포스트 코로나 시대에 적합한 실질적인 수출 전략으로 국내 중소기업의 해외 진출을 도울 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr