탑코, 디엠티 인수로 글로벌 사업 강화…"탑툰 해외 공략 가속"

[아시아경제 유현석 기자] 프리미엄 웹툰 플랫폼 탑툰을 운영중인 탑코는 디엠티 디엠티 134580 | 코스닥 증권정보 현재가 5,860 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,510 2021.11.11 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주]'최대주주 변경' 디엠티 상한가 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제단언하고 1월 마지막주 상한가입니다 ※ 政, 벤처투자에 4조규모 추가 투자발표 ※ close 를 인수했다고 11일 밝혔다.

탑코는 전날 디엠티와 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 디엠티의 최대주주였던 홈캐스트가 보유주식 332만4450주 중 238만4360주를 200억원에 탑코 및 유정석에 각각 양도했다. 매수인 유정석은 탑코의 최대주주이며 현 대표다.

디지털 셋톱박스 전문 개발업체 디엠티는 위성방송 수신기개발, 방송장비 개발, 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매 등 관련 사업을 수행해 왔다. 2014년도부터 미국, 브라질 등 케이블 방송사와 계약을 맺으며 활발한 글로벌 사업을 펼쳐온 바 있다.

탑코는 디엠티 인수를 통해 탑툰의 해외 사업을 가속화하고 자체 콘텐츠를 확장시킬 예정이다. 현재 영어권을 겨냥한 ‘탑툰 플러스’, 탑툰 대만 플랫폼 운영과 일본 주요 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통 및 중국어, 스페인어 콘텐츠 서비스 등 다양한 콘텐츠를 현재 제공하고 있거나 예정하고 있다.

탑툰은 북미에서 6월1일 약 200여개의 독점작으로만 운영되는 정식 서비스를 시작했다. 현재 누적 회원수는 약 82만2000명이다. 전 세계 10여 개 국에서 가입수를 확보한 상태다. 국가별 가입 비율은 미국 61%, 싱가폴 6%, 캐나다 6%, 영국 5%, 필리핀, 호주, 독일 각 4%로 분포됐다. 회사 관계자는 "현재 누적 매출은 초반 신규 매출액에 비해 5배 증가했으며, 이는 유입 회원수의 서비스 이용 지속 비율이 높아야지만 가능하다는 점에서 유의미한 수치"라고 설명했다.

탑툰 대만은 2015년 6월 자체 플랫폼을 선보이며 해외 진출을 시작했으며, 현재 922의 작품을 서비스하며, 회원 수만 900만명을 확보 중이다.

탑툰 대만 론칭 초반 세로 스크롤 형태의 웹툰이 익숙하지 않은 독자를 위해 버스 광고와 같은 브랜드 마케팅을 전개하고 타이베이 국제 만화 애니메이션 페스티벌(TICA)를 후원하는 등의 마케팅 활동을 펼치고 있다. 대만 현지 작품 수급에 대한 투자를 아끼지 않는 철저한 현지화 전략을 펼친 결과 일일 평균 방문자가 17만명 정도다. 지금 대만 내 만화 플랫폼 중에서 0위를 기록하고 있다.

아직 탑툰 한국 매출에는 많이 미치지 못하고 있으나, 탑툰 대만의 서비스 운영을 기반으로 아시아 국가로의 의미 있는 확장을 하기 위한 베이스캠프 국가로 앞으로도 탑툰에서 주력할 글로벌 웹툰 시장 중 하나다.

탑툰의 일본 진출은 주로 일본 내 콘텐츠를 많은 플랫폼에 유통하는 방향으로 전개됐다. 본격적으로는 2018년 10월부터 시작했다. 일본 망가 1~100위 사이트 대부분을 유통하고 있다. 이중 일본 망가 1위 플랫폼 코믹시모아에서는 청년 등급 순위 탑3를 '멋진신세계', '비밀수업', '동네누나' 등의 탑툰 주요 작품으로 랭킹하는 기염을 토하기도 했다.

또한 일본 내 플랫폼 중 탑툰이 공급하고 있는 콘텐츠를 통한 시장 매출이 유통 시작 시점을 기준으로 현재 210% 이상의 매출 규모로 단기간에 급성장했다. 탑툰은 일본 만화 시장만 4조~5조원에 이른다. 내년에는 일본 내 유통사를 통한 콘텐츠 유통뿐 아니라, 다양하고 좀더 공격적인 접근 방식으로 일본 시장을 개척하려는 중이다.

한편 탑툰 한국은 1200편 이상의 웹툰 및 웹소설 자체 콘텐츠를 보유하고 있으며, 국내외 5000만 이상의 가입자를 보유하고 있다. 이를 바탕으로 지난해 기준 연간 매출 588억 원의 높은 실적을 기록했다.

앞으로 탑툰은 영어권, 대만, 일본에 이어 프랑스로까지 진출하며 글로벌 무대를 배경으로 활발하게 사업을 펼쳐갈 계획이다.

