전북도 학교운영위원장협의회 ‘교육 발전 간담회’ 개최

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전라북도 학교운영위원장 협의회(회장 김태인)는 지난 9일 전북도 교육청에서

전북교육 발전을 위해 간담회를 개최했다고 10일 밝혔다.

이날 간담회는 김승환 교육감,14개 시·군 협의회 회장,사무총장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

이은주 임실군협의회 회장은 “군의 도서관 열람실 좌석이 너무 작아서 아이들이 공부를 전주로 나와서 한다”며 “임실 지역에서 학생들이 공부할수 있도록 부탁했다”고 전했다.

이어 이성용 순창군 협의회 회장은 “위센터의 기능이 너무좋고 위센터 때문에 아이들의 정신건강에 많은 도움이 됐다”고 말했다.

김승환 교육감은 “전문상담교사, 전문상담사,임상심리사, 사회복지사로 구성돼 있으며 학교 순회상담 및 내방상담으로 학생 및 학부모를 대상으로 심리 정서적 지원을 하고 있다”며 “전북 교육 발전을 위해 김태인 전라북도운영위원장 협의회 회장 비롯한 시·군 협의회장들의 많은 협조을 부탁한다”고 당부했다.

김태인 회장은 “14개 시·군 협의 회장들과 임원들의 원활한 소통과 협조을 잘될수 있도록 부탁드린다”며 “학교,학부모,교사가 3주체가 하나가돼 학교 발전을 이룰수 있도록 노력 하자”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr