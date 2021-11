文대통령 "코로나 속 농업 값진 성과 냈다…귀농귀촌 지원계획 내달 발표"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 11일 제26회 농업인의 날을 맞아 "코로나 속에서도 올해 우리 농업은 값진 성과를 만들어냈다"며 농업인들의 노고를 치하하고, 내달 귀농·귀촌 지원 종합계획을 발표하겠다고 밝혔다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "농식품 수출액이 지난해보다 10% 이상 늘었다. K-푸드는 또 하나의 한류가 되어 세계인의 입맛을 사로잡고 있다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "지난해 귀농·귀촌 가구는 35만7000 가구로 통계조사 이래 최대치를 기록했다"며 "다양한 수요를 고려한 맞춤형 지원, 정착지 특성을 반영한 지역별 자율 프로그램 지원을 강화하는 내용을 담은 2차 귀농귀촌 지원 종합계획을 12월에 수립할 예정"이라고 설명했다.

문 대통령은 "기후 위기와 공급망 위기가 농업에도 영향을 미치고 있지만, 정부는 우리 농업이 경쟁력을 더 키울 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "농가소득과 가격 안정에 역점을 두면서 공익 직불제, 농산물 수급 관리 선진화와 소비 진작에도 속도를 내겠다"고 강조했다.

또 탄소중립에 대비한 친환경 농업지구 조성과 산지 유통망 확충, 깨끗한 축산농장 조성도 적극 지원하겠다며 "농업이 새로운 세대에게도 매력적인 일자리, 충분한 소득을 얻는 일자리가 되도록 함께해 나가겠다"고 밝혔다.

