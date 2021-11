MZ세대 타깃 상품 카드 플레이트에 멀티 디자인 적용 계획

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 다양한 취향을 디자인에 반영하기 위해 'NH농협카드 플레이트 디자인 콘테스트'를 개최한다고 11일 밝혔다.

다음 달 7일까지 진행되는 이번 디자인 콘테스트는 'MZ세대 타깃 상품 카드 플레이트 디자인'을 주제로 열린다. 최근 디자인 트렌드에 맞춰 MZ세대가 스스로를 표현할 수 있는 디자인이나 소장욕구를 불러일으키는 디자인을 카드 플레이트에 반영하겠다는 방침이다.

지원 방법은 라우드소싱 홈페이지에 포트폴리오를 제출하면 되며 누구나 지원 가능하다. 적합성·독창성·완성도·활용가능성을 기준으로 심사를 거쳐 수상자 4명을 선발할 계획이다. 수상자에게는 시상금으로 ▲1등 500만원(1명) ▲2등 300만원(3명)이 주어진다.

