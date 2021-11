[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스는 수능 시즌을 맞이해 ‘초유의 힘’ 댓글 이벤트를 오는 15일까지 진행한다고 11일 밝혔다.

일동후디스는 수능이 얼마 남지 않은 시점에서 수험생들에게 건강과 응원의 메시지를 전하기 위해 이벤트를 마련했다. 일동후디스의 20년 초유 연구로 완성한 초유 이뮨 포뮬라 ‘후디스 초유의 힘’으로 면역력이 중요한 수험생들의 건강을 책임지고 긍정적인 에너지를 전달한다는 취지다.

이벤트는 일동후디스 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 수험생들을 위한 응원 메시지를 댓글로 작성하면 참여가 완료된다. 선정된 총 30명에게는 ‘초유의 힘’ 1박스를 증정하며, 당첨자는 오는 18일에 발표할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr