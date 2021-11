롯데, 해군·해병대에 빼빼로 8만개 전달

해군 창설 기념일 11월11일 맞아 장병 위문품 전달

[아시아경제 김유리 기자] 롯데는 11일 제 76주년 해군 창설 기념일을 맞아 해군·해병대 장병 및 군무원을 위한 빼빼로 8만개를 위문품으로 전달했다고 밝혔다.

11월11일은 널리 알려진 '빼빼로데이'뿐만 아니라 대한민국 해군 창설 기념일이기도 하다. 롯데는 해군 창설 기념일을 축하하고 해군 장병들의 노고에 감사의 마음을 전달하고자 이번 위문품을 지원했다. 이를 위해 지난 8일 서울 송파구 롯데월드타워에서 진행한 전달식에는 부석종 해군참모총장, 이동우 롯데지주 대표가 참석했다.

위문품은 인천, 계룡, 진해, 제주 등에 복무 중인 해군·해병대 장병들과 군무원 전원에게 전달된다.

이동우 롯데지주 대표는 "코로나19 상황 속에서 조국 해역을 굳건히 지키고 있는 해군 장병들에게 응원의 뜻을 전하며, 앞으로도 군 장병을 위한 다양한 활동들을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

한편 롯데는 지난해 12월 해군작전사령부 소속 '서애류성룡함' 장병들을 격려하기 위해 '롯데제과 간식자판기' 300개를 지원한 바 있다. 지난 10월에는 세븐일레븐이 해군 순항훈련 전단에 1000만원 상당의 과자, 라면, 가공식품, 음료 등 식료품 등을 후원했다. 세븐일레븐은 2015년부터 현재까지 1억원 가량의 후원 물품을 해군에 전달하는 등 나라사랑 캠페인에 동참하고 있다.

이밖에도 롯데는 2016년부터 이어온 '청춘책방'을 통해 최전방 GOP, 해안 소초 등에 근무해 문화적 혜택을 누리기 어려운 장병들에게 독서카페 형태로 자기계발을 할 수 있는 공간을 조성해주는 사업을 해왔다. 롯데는 지난 6년간 육군 58개, 공군 7개 총 65개의 '청춘책방'을 지원했다. 내년에는 해군에도 '청춘책방' 지원을 확대할 계획이다.

