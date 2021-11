세븐일레븐, ‘11찬 도시락’ 누적 판매 2000만개 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 시그니처 11찬 도시락이 누적 판매 2000만개를 돌파했다고 11일 밝혔다. 이는 지난 2015년 출시 이후 약 6년4개월 간 매일 10초마다 1개씩 팔린 셈이다. 제품을 일렬로 나열하면 서울에서 부산까지 약 7.5회를 왕복할 수 있다.

11찬 도시락은 편의점 도시락 시장에서 보기 드문 장수 상품이다. 일반적으로 편의점에서 취급하는 도시락은 약 25종, 상품별로는 6개월 정도의 사이클을 갖고 있다. 6년이 넘는 기간 동안 상품 누적 매출은 950억을 넘어섰다.

해당 상품은 지난 6여년간 20번의 재단장을 거쳤다. 각 계절에 맞는 제철 재료를 사용한 것이 상품 인기 비결 중 하나로, 30·40세대 매출 비중이 50%에 이른다. 또한 최상의 밥맛을 유지하기 위해 업계최초 밥소믈리에 자격을 취득한 전문 MD가 엄선한 도정 3일 이내의 쌀로만 밥을 짓는다. 세븐일레븐은 지난 2016년부터 삼광 단일미를 사용하고 있으며, 이달 4일부터는 올해 수확한 햅쌀을 사용하고 있다.

세븐일레븐 관계자는 “11찬 도시락은 오랜 기간 소비자들에게 사랑 받아온 장수도시락으로 전문 제조사, 롯데중앙연구소와 합심해 만든 베스트 상품”이라며 “앞으로 최장수 도시락을 넘어 가장 맛있는 대표 도시락으로 기억될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

