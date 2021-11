[아시아경제 최대열 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 34,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,300 2021.11.11 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일[클릭 e종목]한화솔루션, PVC·가성소다·EVA의 향연[컨콜] 한화솔루션 "4분기에도 태양광 적자 전망" close 에서 태영광 모듈·발전사업 등을 하는 큐셀부문은 미국 텍사스주에서 에너지저장장치(ESS) 단독단지 개발사업을 진행키로 했다고 11일 밝혔다. 미 텍사스 북동쪽에 있는 헌트 카운티에 들어설 스푸트니크 ESS 단지로 태양광이나 풍력 발전소와 결합하지 않은 상태로 짓게 된다. 한화큐셀이 ESS 단독단지를 짓는 건 이번이 처음이다. 현지 전력망을 관리하는 텍사스 전기신뢰성위원회(ERCOT)는 전력도매시장이나 계통보조서비스시장에서 ESS를 발전기와 같이 간주, ESS가 전력계통의 부담을 덜어주는 비상발전기 역할을 하도록 유도하고 있다. 회사는 내년 1월 공사에 들어가 연말부터 운영에 들어갈 계획이다. 총 380㎿h 규모로 15만4000명 이상이 하루 동안 쓸 전력량이다.

