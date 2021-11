CJ제일제당 더비비고, 출시 1주년 맞아 다양한 행사 진행

[아시아경제 임혜선 기자] CJ제일제당 더비비고가 출시 1년을 맞아 다양한 행사를 진행한다.

CJ제일제당은 더비비고 제품 구매 시 경품을 증정하는 행사를 열고, ‘더비비고 건강공식’ 주제의 유튜브 영상을 제작, 소개한다고 11일 밝혔다.

더비비고는 한국영양학회의 검증을 받은 ‘CJ 영양설계 가이드라인’에 따라 개발된 제품이다. 최근 CJ제일제당이 더비비고 구매자 700명을 조사한 결과, 응답자 절반 이상이 구매 이유로 ‘건강 콘셉트 및 건강한 원재료’를 꼽았고, 그 중 96%가 ‘제품에 만족한다’고 답했다.

이 같은 더비비고의 특장점을 보다 많은 소비자가 경험할 수 있도록 다양한 온·오프라인 소비자 프로모션을 마련했다. 이달 말까지 ‘이시영의 건강공식 캠페인’ 로드쇼도 진행한다. 더비비고 국물요리와 덮밥소스 등 11종 중심의 별도 매대를 마련해 전자레인지 용기 등 구매자 대상 사은품을 증정한다.

식품전문몰 CJ더마켓에서는 ‘건강공식’을 테마로 다음 달 2일까지 기획전을 연다. 더비비고 제품 3만원 이상 구매 시 추첨을 통해 더비비고 3종, 요가매트, 손수건 등으로 구성된 건강공식 키트를 증정한다. SSG닷컴 등 온라인몰에서는 ‘왓츠인마이카트’ 이벤트를 연다. 제품 구매 후 이달 말까지 개인 인스타그램에 인증샷을 올리는 방식이며, 추첨을 통해 건강쇼핑지원금 100만원, 건강공식 키트 등 경품을 증정한다. 오는 16일 네이버 라이브커머스에서는 더비비고 구매 고객에게 다양한 사은품을 제공한다.

