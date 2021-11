한화디펜스, 국내 방산업계 첫 컴플라이언스경영시스템 인증 획득

ISO 37301 인증 수여식

[아시아경제 김흥순 기자] 한화디펜스는 국내 방산기업 중 처음으로 '컴플라이언스 경영시스템(ISO 3730) 인증'을 획득했다고 11일 밝혔다.

ISO 37301은 국제표준화기구(ISO)가 지난 4월 제정한 국제표준으로 기업의 준법 정책과 리스크 관리 등이 글로벌 수준에 부합하고 효과적으로 운영되는지를 평가하는 국제 인증이다.

한화디펜스는 경영진을 대상으로 준법지수평가제도를 운영하고 매년 찾아가는 눈높이교육, 테마·퀴즈자가점검, 컴플라이언스 위크 등 다양한 프로그램을 실시하며 지속적으로 임직원 컴플라이언스 역량 강화를 위해 노력한 결과를 인정받은 것이라고 설명했다.

또 글로벌 방산 기업이 갖추어야 할 필수 역량인 투명성과 신뢰성을 해외 고객에게 증명할 수 있게 됐고, 이는 향후 해외시장 개척과 수출경쟁력 증가에도 도움이 될 것으로 예상된다고 덧붙였다.

손재일 한화디펜스 대표는 "확고한 준법경영 실천의지를 세계에 알리고 고객과 사회로부터 신뢰받는 글로벌 방산기업으로 자리매김해 나갈 것"이라고 다짐했다.

