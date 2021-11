현대리바트, 전국 주요 매장서 '코리아 세일 페스타' 행사

침실·침대·소파 등 주요 인기 제품 80여 품목 최대 40% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 현대리바트가 코로나19 경제위기 극복을 위해 진행되는 '2021 코리아 세일 페스타' 기간 다양한 할인행사와 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

현대리바트는 '코리아 세일 페스타'를 맞아 이달 말까지 침실·침대·소파·거실·식탁 등 가정용 가구 인기 제품 총 80여 품목을 최대 40% 할인 판매한다. 행사는 현대백화점 미아점·킨텍스점 등 전국 리바트 직영점과 대리점에서 진행된다.

2016년 첫 출시 이후부터 지금까지 대표 제품으로 꼽히는 그란디오소 소파 시리즈를 최대 25% 할인 판매하고, 독일 플로림(FLORIM)사의 세라믹 상판이 적용된 수비드M 식탁을 최대 15% 저렴한 가격에 선보인다.

침실 및 거실가구 인기 상품도 최대 40% 할인한다. 대표 제품은 이탈리아산 도어를 사용한 블랑쉬 붙박이장, 무채색의 모던함이 특징인 위트로 블랙 장롱, 아카시아목을 사용하여 빈티지한 디자인이 특징인 필스너 거실장 등이다.

현대리바트 관계자는 "코리아 세일 페스타 기간이 가을철 혼수 및 이사 시즌과 겹치는 만큼 다양한 프로모션을 진행해 합리적인 쇼핑기회를 제공할 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr