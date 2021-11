美 법무부, 장애인 승객에 대기요금 부과한 우버 소송제기

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 승차공유업체 우버가 장애인 손님이 승하차시 대기하는 시간에 요금을 부과한 혐의로 법정에 서게 됐다.

10일(현지시간) CNBC에 따르면 미 법무부는 우버를 상대로 캘리포니아주 북부연방법원에 장애인보호법 위반 혐의로 소송을 제기했다.

앞서 우버는 지난 2016년 일부 도시에 한해 약속한 시간보다 2분 이상 출발이 늦어질 경우 대기요금을 도입한 바 있다.

이 때문에 장애인 승객의 대기요금 부과 사례가 발생하면서 논란이 됐다.

캘리포니아주 북부연방지검은 성명에서 "우버의 대기요금은 장애인들에게 큰 부담을 줬다"고 밝혔다.

법무부는 법원에 우버의 대기요금 관련 규정 변경을 명령해 달라고 요청했다. 또한 벌금도 구형했지만, 액수는 공개되지 않았다.

이에 대해 우버는 장애인 승객 문제 해결을 위해 정부와 협의 중인 상황에서 소송이 제기돼 실망스럽다는 입장을 밝혔다.

우버가 승객들에게 부과한 대기요금의 평균은 약 60센트(한화 약 700원) 정도인 것으로 알려졌다.

우버는 최근 관련 규정을 변경해 장애인 승객에게는 대기요금을 부과하지 않기로 했다고 공개했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr