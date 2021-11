유코브릭스 ‘UCObrick 브랜드’ CF모델 배우 류승수 선정

주식회사 유코브릭스의 콘크리트벽돌 ‘UCObrick 브랜드’가 배우 류승수를 모델로 선정하고 CF를 촬영했다고 밝혔다.

유코브릭스는 주택시장에서 내집을 이쁘게 만들 수 있는 건축자재 콘크리트벽돌(타일)을 직접 생산하는 제조업체다.

이번 CF에서 스크린과 브라운관을 넘나들며 캐릭터의 완성도를 높이는 섬세한 감정 연기로 독보적인 연기력을 인정받은 한국 대표 연기파 배우 류승수 배우를 모델로 섭외했으며, 이에 류승수 배우는 CF모델을 흔쾌히 수락했다고 밝혔다.

이번 CF에서는 유코브릭의 단단함의 가치와 류승수 배우의 인터뷰 내용을 담았는데, 유코브릭 CF는 TV와 유튜브 버전을 별도로 제작한 것으로 알려졌다 곧 TV와 유튜브 채널을 통해 CF촬영 메이킹 영상, 인터뷰, CF를 차례로 공개할 예정이다.

유코브릭스 관계자는 “이번 CF촬영은 코로나19 방역지침을 준수하며 진행됐다”면서 “류승수 배우는 긴 시간 CF촬영에도 불구하고 단단함의 가치를 보이며 촬영 스텝 및 현장에 활력을 불어 넣어 훈훈한 촬영 분위기를 이끌었다”고 말했다.

아울러 그는 “유코브릭 제품은 내년 2월 킨텍스에서 개최되는 코리아빌드에서 선보일 예정이다”고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr